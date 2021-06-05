5 июня. Mossovetinfo.ru – Говорить о свободных поездках в другие страны можно будет только после достижения россиянами иммунитета
к коронавирусу в примерно 60 процентов. Это произойдет «где-то в сентябре», заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Видео записи встречи опубликована на сайте Кремля.
«Есть ограничения в европейских странах, есть определенные ограничения и у нас. У нас сейчас немножко уровень заболеваемости подрос. Ничего необычного нет, все под контролем у нас держится. Вакцинация идет. Мы уже сейчас готовы привить все взрослое население. Думаю, что где-то в сентябре мы достигнем уровня 60 процентов иммунизации всего населения Российской Федерации. Имею в виду и числе тех, кто, к сожалению, переболел, в том числе в легкой форме. После этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», - сказал Путин.
Путин также выразил надежду, что европейские регуляторы признают российские вакцины от коронавируса: «Неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали бы, что люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna, Pfizer или AstraZeneca».
В соответствии с распоряжением правительства с 30 марта 2020 года ограничено пересечение государственной границы РФ через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска.
С 8 февраля 2021 года на взаимной основе возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск – Москва – Минск и по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.
Россия постепенно возобновляет регулярное авиасообщение с разными странами. Восстановлены рейсы более чем в 30 стран, однако в большинство из них российские туристы по-прежнему не могут въезжать свободно. Из стран Евросоюза российских туристов на данный момент практически без ограничений готова пускать только Греция.