 
Актуальные темы:
Власть     05.06.2021 09:22

Путин рассказал, когда россияне смогут свободно ездить в другие страны

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  туристы  коронавирус  COVID-19 

5 июня. Mossovetinfo.ru – Говорить о свободных поездках в другие страны можно будет только после достижения россиянами иммунитета к коронавирусу в примерно 60 процентов. Это произойдет «где-то в сентябре», заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Видео записи встречи опубликована на сайте Кремля.

«Есть ограничения в европейских странах, есть определенные ограничения и у нас. У нас сейчас немножко уровень заболеваемости подрос. Ничего необычного нет, все под контролем у нас держится. Вакцинация идет. Мы уже сейчас готовы привить все взрослое население. Думаю, что где-то в сентябре мы достигнем уровня 60 процентов иммунизации всего населения Российской Федерации. Имею в виду и числе тех, кто, к сожалению, переболел, в том числе в легкой форме. После этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», - сказал Путин.

Путин также выразил надежду, что европейские регуляторы признают российские вакцины от коронавируса: «Неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали бы, что люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna, Pfizer или AstraZeneca».

В соответствии с распоряжением правительства с 30 марта 2020 года ограничено пересечение государственной границы РФ через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска.

С 8 февраля 2021 года на взаимной основе возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск – Москва – Минск и по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.

Россия постепенно возобновляет регулярное авиасообщение с разными странами. Восстановлены рейсы более чем в 30 стран, однако в большинство из них российские туристы по-прежнему не могут въезжать свободно. Из стран Евросоюза российских туристов на данный момент практически без ограничений готова пускать только Греция.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
туристы  коронавирус  COVID-19 

Возврат к списку

Лента новостей

09:22 Власть Путин рассказал, когда россияне смогут свободно ездить в другие страны

18:07 Город (Москва и область) Завершен первый этап реконструкции участка МЖД Каланчевская - Курская

17:51 В мире Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для белорусских самолетов

16:43 Город (Москва и область) Средний чек на поездку на такси в Москве вырос в январе-марте до 448 руб

15:31 Город (Москва и область) Незаконное летнее кафе демонтировали на Тверской улице

Актуальные материалы

09:08 В России Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней

08:48 Город (Москва и область) Москвичи могут бесплатно пройти медицинское обследование в павильонах «Здоровая» Москва»

08:13 Город (Москва и область) Началось благоустройство острова Балчуг

11:04 Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве летом 2021 года

10:27 Город (Москва и область) Коммерческие перевозчики выходят еще на 22 маршрута в Москве

09:11 В мире Россия в июне возобновит авиасообщение с Великобританией и еще с семью странами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru