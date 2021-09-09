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Власть     09.09.2021 16:06

Путин согласился присвоить звание «город трудовой доблести» ещё 12 городам

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Теги:  Владимир Путин  города  звания  Город трудовой доблести 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Звание «Город трудовой доблести» присвоят еще 12 российским городам, заявил президент России Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа».

Звание «Город трудовой доблести» будет присвоено городам Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Кострома, Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита, Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово.

Путин отметил, что среди городов, которым присвоят почетные звания как крупные промышленные центры, так и небольшие города, не менее значимые в истории страны и в истории победы.

Президент также сообщил, что указ о присвоении городам звания «Город трудовой доблести» будет подписан в ближайшее время.

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Теги: 
Владимир Путин  города  звания  Город трудовой доблести 

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