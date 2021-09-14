Путин сообщил, что должен уйти на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин сообщил, что должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.



В связи с этим президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе мероприятиях в режиме видеоконференции. Об этом Путин сообщил президенту Таджикистаан Эмомали Рахмону в ходе телефонного разговора.