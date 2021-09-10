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Власть     10.09.2021 13:25

Путин выступит в Москве на мероприятии по случаю Дня города

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Теги:  Владимир Путин  Дмитрий Песков  Москва  День города 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 11 сентября выступит в Москве на торжественном мероприятии посвященном Дню города, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В связи с Днем города Москвы завтра президент выступит на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города. Это в концертном зале «Зарядье» произойдет. До этого в Кремле президент примет мэра Москвы Сергея Собянина», - приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в Москве отпразднуют День города.

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Теги: 
Владимир Путин  Дмитрий Песков  Москва  День города 

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