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Власть     16.06.2021 19:44

Путин заявил, что его устроили объяснения Байдена о резких высказываниях в его адрес

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Джо Байден  Байден  переговоры 

16 июня. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по окончании переговоров с президентом США Джо Байденом, заявил, что его устроили объяснения президента США по поводу резких высказываний в адрес президента России.

В середине марта президент Байден, в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году. Кроме того, отвечая на вопрос, считает ли он Путина убийцей, Байден ответил утвердительно.

«По поводу резких заявлений: ну, что сказать, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения утроили, он предложил встретиться — это же его инициатива, мы встретились», - заявил Путин.

Также президент России рассказал о темах, которые были затронуты на переговорах с Джо Байденом.

Путин отметил, что встреча прошла в принципиальном ключе, однако никакой враждебности не было, обе стороны проявили желание искать сближения позиций, поэтому разговор получился конструктивным.

В ходе переговоров были затронуты темы стратегической стабильности, торговых отношений, региональной безопасности и кибербезопасности. Также были затронут вопросы Украины и сотрудничества в Арктике.

Путин сообщил, что они с президентом США договорились о возвращении послов, российский посол вернется в Вашингтон, американский - в Москву. Послы были отозваны в апреле, в период обострения российско-американских отношений.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Джо Байден  Байден  переговоры 

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