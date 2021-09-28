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Власть     28.09.2021 15:19

Путин заявил о необходимости запуска новой программы расселения аварийного жилья

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Теги:  Владимир Путин  аварийное жилье  расселение 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить программу расселения аварийного жилья и необходимости вытащить людей из трущоб, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи надо запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года», - заявил президент в ходе совещания по экономическим вопросам.

Путин заявил, что граждане, проживающие в таких домах, должны начать получать новые, современные квартиры уже в следующем году, средства на это необходимо предусмотреть в проекте бюджета.

Ранее президент заявил, что новая программа расселения аварийного жилья должна быть запущена не дожидаясь реализации прежней программы расселения домов, которые были признаны аварийными на 1 января 2017 года.

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Теги: 
Владимир Путин  аварийное жилье  расселение 

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