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Власть     21.09.2021 17:24

Путин заявил о восстановлении российской экономики после коронавируса

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Теги:  Владимир Путин  Путин  экономика 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин объявил о восстановлении российской экономики и полном преодолении спада, вызванного коронавирусом, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили "в целом восстановилась" — сегодня можно уже сказать, что восстановилась», - заявил президент России в ходе совещания с членами правительства и руководством Центробанка.

Путин отметил, что за первые семь месяцев текущего года ВВП страны вышел на допандемийный уровень, индустриальный рост составил 4,4%. Уровень занятости населения вышел на уровень 2019 года, хотя в отдельных регионах безработица выше допандемийного уровня.

В связи с этим президент призвал на посткризисном этапе сформировать модель устойчивого экономического развития. По словам Путина, к 2024 году страна должна добиться «заметного прогресса по всем национальным целям».

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  экономика 

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