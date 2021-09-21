Путин заявил о восстановлении российской экономики после коронавируса

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин объявил о восстановлении российской экономики и полном преодолении спада, вызванного коронавирусом, сообщается на официальном сайте Кремля.



«Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили "в целом восстановилась" — сегодня можно уже сказать, что восстановилась», - заявил президент России в ходе совещания с членами правительства и руководством Центробанка.



Путин отметил, что за первые семь месяцев текущего года ВВП страны вышел на допандемийный уровень, индустриальный рост составил 4,4%. Уровень занятости населения вышел на уровень 2019 года, хотя в отдельных регионах безработица выше допандемийного уровня.



В связи с этим президент призвал на посткризисном этапе сформировать модель устойчивого экономического развития. По словам Путина, к 2024 году страна должна добиться «заметного прогресса по всем национальным целям».