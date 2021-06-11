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Власть     11.06.2021 21:39

Районные ГБУ «Жилищник» - один из главных раздражителей для москвичей

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Теги:  Жилищник  ГБУ  жалобы  Единая Россия  Толстой  Лефортово 

11 июня. Mossovetinfo.ru - Проверка, инициированная депутатом Госдумы Петром Толстым, который с недавнего времени возглавляет городскую организацию партии «Единая Россия», - подтвердила многочисленные жалобы на руководство ГБУ «Жилищник» района Лефортово. Об этом Петр Толстой сообщил в своем телеграмм-канале. Люди жаловались «на самоуправство руководства ГБУ», «на сляпанные в фотошопе отчеты о проделанной работе», «нечеловеческими условиями работы собственных сотрудников». «ГБУ и подведомственная ему территория превратились в личную рабовладельческую вотчину г-жи Бахтаревой», - отметил П.Толстой. Главу ГБУ «Жилищник» района Лефортово в ближайшее время исключат из «Единой России».

Отметим, что исследование, проведенное социологами по заказу главного редактора ИА МОССОВЕТ показывает, что районные ГБУ «Жилищник» - один из главных раздражителей для москвичей и то, что пишет Петр Толстой про Лефортово, - распространено повсеместно. Главный редактор ИА МОССОВЕТ Юрий Загребной отмечает, что все эти многочисленные системные нарушения вряд ли могли бы долго практиковаться без покровительства руководства городских департаментов, в ведении которых находятся ГБУ «Жилищник». Напомним, что во вторник, 8 июня, Александр Соловьевосвобожден от должности главы Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы по собственному желанию.

Ниже: полный текст поста Петра Толстого по теме ГБУ «Жилищник» района Лефортово.

За последнее время я получил целый ряд обращений от жителей Лефортово, которые жаловались на качество работы местного ГБУ «Жилищник» под руководством некоей Е.В. Бахтаревой.

С одной стороны, люди жалуются на отвратительное качество работы организации, обледенелые улицы зимой и затопленные водой – летом; на самоуправство руководства ГБУ вплоть до отключения электричества в квартирах излишне активных граждан; на сляпанные в фотошопе отчеты о проделанной работе. С другой стороны, ГБУ «Жилищник района Лефортово» давно славится своими нечеловеческими условиями работы собственных сотрудников, с регулярными задержками заработной платы, невыплатами внеурочных и т.д. Таким образом, ГБУ и подведомственная ему территория превратились в личную рабовладельческую вотчину г-жи Бахтаревой.

Я инициировал проверку качества работы: к сожалению, всё, на что жаловались люди, подтвердилось.

Ещё одно важное обстоятельство: гражданка Бахтарева Е.В. является членом партии «Единая Россия», но это закончится так же скоро, как её полномочия в должности руководителя организации. Все собранные материалы направлены в местное отделение партии в Восточном административном округе Москвы, решение об ее исключении будет принято в ближайшее время.

Таким людям не место в «Единой России». Нам уже достаточно историй, приходящих с разных регионов России, о вызывающем поведении тех или иных чиновников-партийцев. Им необходимо придавать максимальную огласку, а с «героями» телесюжетов и новостных лент – прощаться. По крайней мере, на уровне Москвы, как секретарь столичной партийной организации, я намерен действовать именно так.

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Теги: 
Жилищник  ГБУ  жалобы  Единая Россия  Толстой  Лефортово 

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