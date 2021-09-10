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Власть     10.09.2021 10:43

Россия и Белоруссия согласовали все 28 союзных программ двух государств

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Александр Лукашенко  Лукашенко  Россия  Белоруссия  Союзное государство  документы  дорожные карты 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Россия и Белоруссия согласовали все 28 союзных программ двух государств, сообщил президент России Владимир Путин, по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, состоявшейся в Москве в четверг, 9 сентября.

По словам российского президента, программы нацелены на унификацию законодательства двух стран, выравнивание условий хозяйствующих субъектов, построение единого транспортного пространства, единых энергетических и финансовых рынков, а также формирование единой производственной и сельскохозяйственной политики.

«Завтра имеется в виду одобрить их на заседании Совета министров Союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года», - заявил Путин.

Ранее о том, что на встрече 9 сентября президенты России и Белоруссии утвердят дорожные карты интеграции двух стран, сообщил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.


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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Александр Лукашенко  Лукашенко  Россия  Белоруссия  Союзное государство  документы  дорожные карты 

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