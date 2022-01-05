Самозанятые в развитии ЛПХ получат доступ к господдержке

5 января. Mossovetinfo.ru - Граждане,официально зарегистрированы как самозанятые, которые занимаются развитием личных подсобных хозяйств, с 2022 года смогут получать субсидии от государства в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает сайт Правительства РФ.



Госпрограмма дополнена отдельной приоритетной подотраслью – развитие личных подсобных хозяйств, которые ведут граждане, применяющие режим НПД (налог на профессиональный доход).



По оценке правительства, принятые меры будут способствовать насыщению российского рынка продукцией отечественного производства.