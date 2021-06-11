Семьи с детьми получат скидки на поездки в поездах дальнего следования

11 июня. Mossovetinfo.ru — Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о предоставлении семьям с детьми льготных тарифов для поездок в поездах дальнего следования, сообщается на официальном сайте Кабмина.



Скидки будут действовать для семей с одним или несколькими детьми, для поездок в вагонах купе на любые расстояния и в любых направлениях.



Льготный тариф будет составлять разницу между ценой поездки в купе и 50% стоимости поездки по этому же маршруту в плацкартном вагоне. Разницу между стоимостью перевозчику будет возмещать государство.



Данное решение направлено на поддержку и развитие внутреннего туризма.