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Власть     02.06.2021 12:48

СФ одобрил закон о временном запрете на участие в выборах причастным к экстремизму

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Теги:  Совет Федерации  СФ  законы 

2 июня. Mossovetinfo.ru — Совет Федерации на своем заседании в среду, 2 июня, одобрил закон, временно запрещающий гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций, принимать участие в выборах.

Закон был принят Госдумой 26 мая. Согласно закону, учредители и руководители организаций, признанных экстремистскими, не смогут избираться в течение 5 лет с момента запрета организации. Рядовые члены - в течение 3 лет.

Закон распространяется на выборы всех уровней.

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Теги: 
Совет Федерации  СФ  законы 

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