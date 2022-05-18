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Власть     18.05.2022 13:18

Состоялось первое заседание Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан

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Теги:  Госдума  Хованская  жилье  права  закон  комиссия 

18 мая. Mossovetinfo.ru - На первом заседании Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан 17 мая обсуждался план работы и основные приоритетные направления, сообщила пресс-служба Госдумы, со ссылкой на слова председателя этой комиссии, депутата Госдумы Галины Хованской.

В ходе приема граждан, избирателей депутатами Госдумы «на второе место после доходов семьи выходит проблема жилья. Жилищное законодательство — конституционная норма, и в соответствии с этим мы будем действовать и работать», — сказала Галина Хованская.

Как ранее сообщало ИА МОССОВЕТ, Госдума на пленарном заседании 15 февраля приняла постановления о создании комиссии по обеспечению жилищных прав граждан и назначении председателем комиссии депутата Госдумы Галины Петровны Хованской ("Справедливая Россия - За правду"). Постановлениями определены полномочия комиссии и порядок ее формирования.

Фото: пресс-служба Госдумы.

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Теги: 
Госдума  Хованская  жилье  права  закон  комиссия 

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