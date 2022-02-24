24 февраля. Mossovetinfo.ru – Высокоточными средствами поражения выведена из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии. Средства ПВО Вооружённых сил Украины подавлены, «военная инфраструктура авиационных баз Вооружённых сил Украины выведена из строя», — говорится в сообщении Минобороны России, передает РИА Новости.

Российские вооружённые силы не наносят авиационных, артиллерийских или ракетных ударов по городам Украины, заявили в Минобороны РФ.

Сегодня Президент России и Верховный главнокомандующий Владимир Путин принял решение «о проведении специальной военной операции» по защите Донбасса.



