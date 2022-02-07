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Власть
14.02.2022, 17:55
В Госдуме создается комиссия по обеспечению жилищных прав граждан
14 февраля. Mossovetinfo.ru - 15 февраля на заседании Госдумы предлагается рассмотреть вопрос о создании комиссии по о...
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Власть
09.02.2022, 15:30
Путин призвал российские суды к справедливости
9 февраля. Mossovetinfo.ru - Быстрый отклик и справедливое решение должны получать граждане при обращении в суд, подч...
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Власть
07.02.2022, 13:07
Несовершеннолетние граждане смогут стать пользователями единого портала госуслуг
7 февраля. Mossovetinfo.ru - Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление регламентирующее по...