В Госдуме создается комиссия по обеспечению жилищных прав граждан

14 февраля. Mossovetinfo.ru - 15 февраля на заседании Госдумы предлагается рассмотреть вопрос о создании комиссии по обеспечению жилищных прав граждан. Предполагается, что возглавит эту комиссию депутат Галина Хованская, сообщают источники ИА МОССОВЕТ.



Проект Постановления Госдумы №70214-8 О Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обеспечению жилищных прав граждан зарегистрирован 14.02.2022г. внесен Комиссией Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы. Данным проектом предлагается избрать председателем Комиссии депутата Государственной Думы Хованскую Галину Петровну (фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»).



В полномочия комиссии будет входить подготовка предложений по совершенствованию жилищного законодательства на основе мониторинга этой сферы при взаимодействии с объединениями граждан и экспертами. Комиссию сформируют на основе принципа пропорционально представительства думских фракций.