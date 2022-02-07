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Власть     14.02.2022 17:55

В Госдуме создается комиссия по обеспечению жилищных прав граждан

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Теги:  Госдума  жилье  права  комиссия  Хованская 

14 февраля. Mossovetinfo.ru - 15 февраля на заседании Госдумы предлагается рассмотреть вопрос о создании комиссии по обеспечению жилищных прав граждан. Предполагается, что возглавит эту комиссию депутат Галина Хованская, сообщают источники ИА МОССОВЕТ.

Проект Постановления Госдумы №70214-8 О Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обеспечению жилищных прав граждан зарегистрирован 14.02.2022г. внесен Комиссией Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы. Данным проектом предлагается избрать председателем Комиссии депутата Государственной Думы Хованскую Галину Петровну (фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»).

В полномочия комиссии будет входить подготовка предложений по совершенствованию жилищного законодательства на основе мониторинга этой сферы при взаимодействии с объединениями граждан и экспертами. Комиссию сформируют на основе принципа пропорционально представительства думских фракций.

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Теги: 
Госдума  жилье  права  комиссия  Хованская 

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