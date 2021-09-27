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Власть     27.09.2021 10:05

В Госдуму внесен законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд

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Теги:  Госдума  законопроекты  регионы  губернаторы  власть 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – В Госдуму внесен законопроект, который снимает запрет для губернаторов избираться более двух сроков подряд, сообщил РИА Новости Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству.

«В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», - пояснил Клишас.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» предполагает расширение оснований для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия.

В документе предусмотрены меры ответственности для губернаторов, которые могут применяться президентом, такие как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей.

Также предполагается установить равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных заксобраний.

Губернаторы, согласно законопроекту, должны будут именоваться Главами субъектов Российской Федерации, а высшие исполнительные органы регионов - Правительствами субъектов Российской Федерации.

Документ направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти, а также на совершенствование региональной власти.

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Теги: 
Госдума  законопроекты  регионы  губернаторы  власть 

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