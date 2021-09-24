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Власть     24.09.2021 13:22

В Кремле прокомментировали предложение Бастрыкина о запрете сцен жестокости на телеканалах

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Теги:  Дмитрий Песков  телевидение  Александр Бастрыкин  насилие  ограничения 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы СК РФ Александра Бастрыкина об ограничении показа жестоких сцен на общедоступных федеральных телеканалах.

Песков согласился со словами Бастрыкина о том, что демонстрация насилия в кино или в компьютерных играх провоцирует изменения психики. пресс-секретарь президента отметил, что это «абсолютно доказано» психологами и специалистами.

«В этом плане да, это реальность, которую мы должны признать. В остальном эта тема, конечно, нуждается в серьезном обсуждении», - приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости ограничить демонстрацию жестоких сцен на общедоступных федеральных телеканалах, а также заявил о необходимости разработать новую концепцию комплексной информационной безопасности и принять ее в кратчайшие сроки.


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Теги: 
Дмитрий Песков  телевидение  Александр Бастрыкин  насилие  ограничения 

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