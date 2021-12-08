В Кремле рассказали о разговоре Путина и Байдена

8 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин провел продолжительную беседу с президентом США Джозефом Байденом в формате формате видеоконференции. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Как отмечается, разговор в целом имел откровенный характер.



Речь шла о реализации итогов состоявшегося в июне 2021 года в Женеве российско-американского саммита. Главы государств отметили важность последовательного выполнения достигнутых на высшем уровне договорённостей и сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем.



Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей 2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования.



Путин на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в «нормандском формате», высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса.



Байден, со своей стороны, акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.



Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.



Лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам.



Стороны выразили готовность к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью.



Рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.



Обсуждена двусторонняя проблематика. Констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений.



Президенты выразили мнение, что с учётом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты.