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Власть     15.09.2021 13:28

В России не планируют вводить новый локдаун из-за коронавируса - Песков

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Дмитрий Песков  ограничения  локдаун 

15 сентября. Mossovetinfo.ru – Российские власти не собираются вводить новый локдаун из-за коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Об этом речи не идет. Такого нет вообще вопроса сейчас», - приводит слова Пескова ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли новая волна заболеваемости коронавирусом, пресс-секретарь российского президента заявил, что разные специалисты дают разные прогнозы, диапазон мнений на эту тему очень широк.

Ранее о возможности новой волны заболеваемости коронавирусом в осенний период заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Дмитрий Песков  ограничения  локдаун 

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