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Власть     12.09.2021 11:22

Верховный суд запретил банкам блокировать алименты на счетах должников

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Теги:  алименты  Верховный суд  банки 

12 сентября. Mossovetinfo.ru - Верховный суд России запретил банкам блокировать алименты на счетах должников. Алименты — защищенные выплаты, их нельзя забирать в счет долга. Для этого было сделано специальное разъяснение в обзоре судебной практики.

«Российская газета» приводит этот случай: по исполнительному листу банк наложил арест на средства, поступающие на расчетный счет должника. Деньги не сняли, а заморозили. Должник же обратился в суд — по его словам, на этот счет зачислялись алименты на содержание его детей.

По мнению представителей банка, закон не нарушался, поскольку деньги на счете остались. Согласно статье 101 Закона об исполнительном производстве, есть виды доходов, на которые нельзя обратить взыскание, но, посчитали в банке, если говорить об обеспечении исполнения решения суда, то в отношении этих видов доходов могут быть приняты меры.

В Верховном суде разъяснили, что это не так. При исполнении требований исполнительного листа банк не может устанавливать ограничение на распоряжение средствами, на которые в силу закона не может быть обращено взыскание.

Как пояснили изданию эксперты, от частичной блокировки защищен не весь счет, а только алименты. Списать остальные средства в счет долга можно в установленном законом порядке. Арест счета представляет собой не общую блокировку, а «обездвиживание» средств и их дальнейшее списание, поэтому владелец может пользоваться счетом в части поступающих алиментов.

Сейчас в Госдуму внесен законопроект, который расширяет список подобных выплат. Согласно документу, в перечень войдут разовые социальные выплаты, установленные президентом России или правительством.

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Теги: 
алименты  Верховный суд  банки 

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