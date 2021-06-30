Владимир Путин 30 июня ответит на вопросы россиян в ходе «прямой линии»

30 июня. Mossovetinfo.ru – В среду, 30 июня, состоится «Прямая линия Владимиром Путиным». Как сообщается на сайте Кремля, президент России ответит на интересующие граждан вопросы, которые касаются общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.



«Прямая линия» начнется в 12:00 мск. В прямом эфире программу можно будет посмотреть по всем основным федеральным каналам. Трансляцию будут вести Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир». Послушать ответы президента России можно будет по радио «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».



Задать свой вопрос Путину можно, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

