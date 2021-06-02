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Власть     02.06.2021 16:22

Власти скорректировали выплаты семьям первоклассников

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Теги:  Владимир Путин  Путин  школьники  выплаты 

2 июня. Mossovetinfo.ru — Единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста должны получить и семьи, в которых дети по заявлению родителей пойдут в школу с 6 лет, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

В первоначальном проекте указа было записано, что право на выплату получат только те семьи школьников, в которых детям исполнилось 6 лет до марта текущего года.

Глава Кабмина Михаил Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова в ответ сообщили, что проект указа уже скорректирован.

О единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста 10 тысяч рублей президент России Владимир Путин объявил 21 апреля в ходе послания к Федеральному собранию.

В конце мая замглавы Минтруда Ольга Баталина сообщила, что заявления на получение выплаты начнется в середине июля.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  школьники  выплаты 

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