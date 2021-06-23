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Власть     23.06.2021 13:28

Вопрос введения федерального локдауна не обсуждается - Песков

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Теги:  Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  ограничения  локдаун 

23 июня. Mossovetinfo.ru - Федеральные власти не обсуждают вопрос введения локдауна по всей стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, вопросы ужесточения ограничений находятся в ведении региональных властей и не зависят от мнения федеральной власти.

«Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях. Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

В связи с осложнением ситуации с коронавирусом, с 12 июня в Москве были введены дополнительные ограничения. 22 июня Собянин ужесточил правила посещения заведений общепита в Москве и ввел временный запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек.

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Теги: 
Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  ограничения  локдаун 

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