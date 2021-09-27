Враг в лице бедности пока не побежден — Путин

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин на встрече с главой Кабмина и вице-премьерами назвал бедность врагом, которые еще не побежден, сообщается на официальном сайте Кремля.



««Враг» ещё не побеждён, а враг кто у нас: бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, – у нас есть над чем работать, вот наш главный противник», - заявил президент.



Путин назвал главной целью работы российских властей повышение уровня и качества жизни российских граждан, и призвал всех членов правительства «настроить свои команды» на оперативное и эффективное выполнение стоящих задач.