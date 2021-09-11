Временно исполняющим обязанности главы МЧС назначен генерал-полковник Александр Чуприян

11 сентября. Mosssovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна. Соответствующее распоряжение было подписано и вступило в силу 10 сентября.



Александр Чуприян с июня 2018 года занимает пост первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Министром до 8 сентября был Евгений Зиничев, он погиб на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника.



В 2020 году Зиничеву присвоили звание генерала армии.



9 сентября этого года президент России подписал указ о награждении Евгения Зиничева званием Героя России посмертно.