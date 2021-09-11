 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Власть     11.09.2021 13:40

Временно исполняющим обязанности главы МЧС назначен генерал-полковник Александр Чуприян

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЧС 

11 сентября. Mosssovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна. Соответствующее распоряжение было подписано и вступило в силу 10 сентября.

Александр Чуприян с июня 2018 года занимает пост первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Министром до 8 сентября был Евгений Зиничев, он погиб на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника.

В 2020 году Зиничеву присвоили звание генерала армии.

9 сентября этого года президент России подписал указ о награждении Евгения Зиничева званием Героя России посмертно.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЧС 

Возврат к списку

Лента новостей

13:40 Власть Временно исполняющим обязанности главы МЧС назначен генерал-полковник Александр Чуприян

13:37 Происшествия После смерти двух человек от отравления в Москве «Магнит» изъял из продажи партию арбузов

12:09 Город (Москва и область) Москвичи смогут получить льготные лекарства в коммерческих аптеках

08:47 Город (Москва и область) Какие мероприятия пройдут на ВДНХ в День города

16:49 В мире РФ и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными

11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму

10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов

10:18 В России В России упали розничные продажи пива

08:28 В мире Путин и Меркель провели переговоры в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru