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Власть     23.09.2021 12:48

Введение нового локдауна из-за COVID-19 не обсуждается - Песков

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Теги:  Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  локдаун 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – В кремле пока не обсуждают введение нового локдауна или других ограничений из-за коронавируса, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На федеральном уровне, по крайней мере в администрации президента, каких-то обсуждений на этот счет не ведется. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, а главным образом - внимательно отслеживают главы регионов - все-таки у них особые полномочия», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Песков также отметил, что и на региональном уровне пока никаких решений о введении дополнительных ограничений не принималось, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые с начала августа зафиксировано более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки.

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Теги: 
Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  локдаун 

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