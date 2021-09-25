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Власть     25.09.2021 17:36

Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

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Теги:  выборы  выборы в Госдуму  Владимир Путин  Путин  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021  партии  встреча 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством политических партий, прошедших в Госдуму, сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что состав новой Госдумы сформировали граждане России, реализовав свое конституционное право на выборах.

«Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке: в них приняли участие больше половины избирателей страны», - заявил президент.

Путин поблагодарил россиян за участие в голосовании, за то, что люди выполнили свой гражданский долг и за то, что они сделали ответственный выбор.

Президент поздравил руководство прошедших в Госдуму партий и их сторонников с успехом на выборах и напомнил, что в соответствии с обновленной Конституцией роль Госдумы и ответственность депутатов существенно выросли.

Путин призвал депутатов выполнить все то, что они обещали избирателям в ходе предвыборной компании.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. Ранее ЦИК подвел окончательные итоги прошедших выборов.

В Москве можно было проголосовать как на избирательных участках, так и c помощью дистанционного электронного голосования.

Результаты выборов в Госдуму по Москве.

Результаты электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве.

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Теги: 
выборы  выборы в Госдуму  Владимир Путин  Путин  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021  партии  встреча 

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