Власть
09.11.2021 11:17
Законопроект о публичной, региональной власти развивает положения Конституции - Госдума
9 ноября. Mossovetinfo.ru - Законопроект № 1256381-7 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. 27 октября Комитет по госстроительству и законодательству поддержал проект нового закона о региональной власти и рекомендовал его к рассмотрению в Госдуме.
В профильном комитете отметили, что при доработке документа ко второму чтению будут рассмотрены замечания, предложения, поступившие из регионов, в том числе о наименовании глав регионов.
Закон должен позволит продолжить выстраивание модели единой системы публичной власти — на территории каждого региона.
Пересмотрен перечень полномочий регионов по предметам совместного ведения.
Федеральные органы исполнительной власти смогут участвовать в формировании региональных органов исполнительной власти в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также жилищного, строительного надзора.
Руководитель финансового органа субъекта РФ будет назначаться с участием Минфина России.
Законопроектом предусмотрено, что все региональные депутаты замещают государственные должности субъекта РФ — независимо от того, работают они на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. Кроме того, по аналогии с депутатами Государственной Думы и муниципальными депутатами предлагается механизм ответственности для региональных депутатов в виде предупреждения, освобождения от должности в региональном парламенте.
Законодательно закрепляется возможность дистанционного взаимодействия органов публичной власти и дистанционного участия в заседаниях законодательного органа субъекта.
Предусматривается, что основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 июня 2022 года.
В соответствии с Конституцией, органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории (ч. 3 ст. 132). Президент Российской Федерации обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти (ч. 2 ст. 80).