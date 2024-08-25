Власть 30.08.2024, 10:14 Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Лукашенко получил награду за заслуги в развитии союзнического партнерства между Россией и Белоруссией, а также за укрепление стратегической работы

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