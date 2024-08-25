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10:22 Происшествия Росавиация: на борту пропавшего Ми-8 на Камчатке было 22 человека30 Августа
15:34 Общество Иск в суд о незаконности тотального электронного голосования в Москве подан городским комитетом КПРФ
10:43 Город (Москва и область) Рижский вокзал в Москве откроется после реконструкции в воскресенье, 1 сентября - МЖД
10:14 Власть Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Ельцин о поведении в Германии: «после нескольких рюмок … в состоянии легкости, можно было и оркестром дирижировать»…
СК начал проверку по факту пропажи Ми-8 на Камчатке
Для голосования бумажным бюллетенем избирателю необходимо не позднее 18:00 2 сентября (понедельник) подать заявление
Станцию Москва-Рижская закрыли на реконструкцию 1 марта 2023 года
Лукашенко получил награду за заслуги в развитии союзнического партнерства между Россией и Белоруссией, а также за укрепление стратегической работы
В Подмосковье в ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 8 градусов
Новое обвинительное заключение Трампа подрывает его предвыборную гонку против Камалы Харрис
Участники рынка считают, что в этом нет правонарушения
По данным следствия, в вечернее время 26 августа 2024 года фигурант совершил развратные действия в отношении двух девочек 2012 года рождения
Обвиняемая забрала более 106 млн рублей, полученных потерпевшей от продажи квартиры в центре Москвы, обеспечив их перевод соучастникам
Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством
Ожидается, что Дуров предстанет перед судом в воскресенье
10:04 В России В трех регионах России введен режим контртеррористической операции
20:44 В России Президент подписал указы о помиловании
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18:38 В России Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18% годовых
22:52 В мире Байден снял свою кандидатуру с выборов президента
08:16 Город (Москва и область) Собянин: город обсуждает с москвичами стандарты культурного досуга