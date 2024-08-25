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31 Августа

12:26 31 августа 1994 года была расформирована группа советских войск в Германии

10:22 Происшествия Росавиация: на борту пропавшего Ми-8 на Камчатке было 22 человека

30 Августа

15:34 Общество Иск в суд о незаконности тотального электронного голосования в Москве подан городским комитетом КПРФ

10:43 Город (Москва и область) Рижский вокзал в Москве откроется после реконструкции в воскресенье, 1 сентября - МЖД

10:14 Власть Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного

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18:38 В России Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18% годовых

22:52 В мире Байден снял свою кандидатуру с выборов президента

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