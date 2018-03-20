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13:30 В России Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрования
50 детей из разных школ города обратились в Волоколамскую центральную районную больницу. Дети осмотрены, основные жалобы - тошнота и головокружение.
Инцидент произошел рано утром 21 марта на Косинском шоссе.
Он будет построен на месте действующего семиэтажного лечебного корпуса. Также планируется реконструировать седьмой корпус больницы.
Его введут в эксплуатацию в 2019 году.
Всего в рамках фестиваля по всему городу будут работать 38 площадок.
Для 15 поездов поменяется периодичность курсирования, а маршруты изменятся у 16 поездов.
Телефонный разговор носил конструктивный, деловой характер
ФАС также продолжает изучать ситуацию в сфере дискриминационных условий для таксопарков вокруг аэропортов Шереметьево и Внуково
Если этого не произойдет, мессенджер могут через суд заблокировать на территории России.
Вестибюль был закрыт весной 2017 года.
В течение 48 часов Саркози должны или отпустить, или предъявить обвинение.
Под программу реновации будет выделено порядка 65 000 квадратных метров недвижимости комплексной жилой застройки.
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