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Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек

Лента новостей

21 Марта

14:51 Город (Москва и область) 50 детей обратились за медицинской помощью в Волоколамске

13:55 Происшествия В Москве полицейский ранил подозреваемого в краже, который оказал сопротивление

12:01 Город (Москва и область) У одной из старейших больниц Москвы появится новый корпус

11:35 Город (Москва и область) Спорткомплекс с катком откроется на юге Москвы через год‍

09:11 Город (Москва и область) Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 7 по 15 апреля

08:47 Город (Москва и область) Пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 25 марта

20 Марта

19:36 В мире Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в телефонном разговоре

19:11 Город (Москва и область) ФАС возбудила дело против Домодедово из-за дискриминации таксопарков

13:30 В России Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрования

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Актуальные материалы

16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю

08:28 Город (Москва и область) Итоги: Путин набирает в Москве 70.86% голосов, в Подмосковье - 74,49%

10:05 Другое На Паралимпиаде в Пхёнчхане российская сборная заняла второе место

11:49 В мире МИД России объявило персоной нон-грата 23 британских дипломата

12:15 В России Перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию

10:39 Город (Москва и область) ФАС намерена возбудить дела против аэропортов Москвы из-за такси

08:20 Город (Москва и область) Власти Москвы пока не будут предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации

16:22 В мире Великобритания высылает 23 российских дипломата - Мэй

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