1,5 килограмма амфетамина изъято в Москве у 25-летнего жителя

Москва, 9 января. /Mossovetinfo.ru/ - 1,5 килограмма амфетамина изъято в Москве у 25-летнего жителя подозреваемого в покушении на сбыт психотропного вещества, - сообщает УНК ГУ МВД России по г. Москве.



«Установлено, что задержанный незаконно хранил запрещенное вещество с целью дальнейшего сбыта», отмечается в сообщении.



По информации полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники обнаружили и изъяли 4 свертка с порошкообразным веществом массой 10 граммов в квартире и 1,5 килограмма амфетамина в межквартирном холле.