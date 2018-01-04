28 автомобилей изъяли полицейские СВАО у подозреваемых в мошенничестве

4 декабря. Mossovetinfo.ru - В Москве задержали троих участников организованной группы по подозрению в мошенничестве с продажей автомобилей в столичном автосалоне. Об этом сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по городу Москве Екатерина Гузь.



Задержанные - мужчины в возрасте от 21-го года до 55-ти лет. Всего было изъято 28 автомобилей, а также документы, электронные носители информации и печати, имеющие значение для уголовного дела.



Фигуранты дела работали в автосалоне на 3-й Мытищинской улице. Они давали объявления о продаже новых машин в интернете по низким ценам, а после заключения договора и получения предоплаты подделывали документы и завышали цены.



После этого покупателям предлагали или купить машину в кредит, или приобрести другой, подержанный автомобиль.