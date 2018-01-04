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ЧП, криминал     04.01.2018 11:28

28 автомобилей изъяли полицейские СВАО у подозреваемых в мошенничестве

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Теги:  Москва  машины  мошенничество  полиция 

4 декабря. Mossovetinfo.ru - В Москве задержали троих участников организованной группы по подозрению в мошенничестве с продажей автомобилей в столичном автосалоне. Об этом сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по городу Москве Екатерина Гузь.

Задержанные - мужчины в возрасте от 21-го года до 55-ти лет. Всего было изъято 28 автомобилей, а также документы, электронные носители информации и печати, имеющие значение для уголовного дела.

Фигуранты дела работали в автосалоне на 3-й Мытищинской улице. Они давали объявления о продаже новых машин в интернете по низким ценам, а после заключения договора и получения предоплаты подделывали документы и завышали цены.

После этого покупателям предлагали или купить машину в кредит, или приобрести другой, подержанный автомобиль.

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Теги: 
Москва  машины  мошенничество  полиция 

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