30-летнюю женщину со 100 граммами героина задержали в Новых Черемушках

Москва. 8 января. /Mossovetinfo.ru/. 30-летнюю подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков со 100 граммами наркотиков задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве в ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Обручева, сообщили в УНК ГУ МВД России по г. Москве.



«При личном досмотре задержанной сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 100 граммов», отмечается в сообщении УНК.



Следственным отделом ОМВД России по району Новые Черемушки возбуждено уголовное дело.