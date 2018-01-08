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ЧП, криминал     08.01.2018 13:45

30-летнюю женщину со 100 граммами героина задержали в Новых Черемушках

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Теги:  Москва  наркотики  задержание 

Москва. 8 января. /Mossovetinfo.ru/. 30-летнюю подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков со 100 граммами наркотиков задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве в ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Обручева, сообщили в УНК ГУ МВД России по г. Москве.

«При личном досмотре задержанной сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 100 граммов», отмечается в сообщении УНК.

Следственным отделом ОМВД России по району Новые Черемушки возбуждено уголовное дело.

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Теги: 
Москва  наркотики  задержание 

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