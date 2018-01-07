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ЧП, криминал     07.01.2018 11:22

34-летняя женщина госпитализирована из-за множественных укусов лица собакой

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Теги:  Москва  собака  нападение  женщина  госпитализация 

7 января. /Mossovetinfo.ru/. Накануне в одну из московских больниц была доставлена 34-летняя женщина с многочисленными тяжелыми травмами в области лица, головы.
  
Как сообщили в правоохранительных органах, разъярённый пёс в одной из квартир на юге столицы напал на свою хозяйку изуродовав ей лицо, голову - у женщины диагностировали множественные укусы в области головы.

«Как сообщили в правоохранительных органах, разъярённый пёс практически оставил хозяйку без лица: у женщины диагностировали множественные укусы в области головы», сообщает life.ru.

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Теги: 
Москва  собака  нападение  женщина  госпитализация 

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