34-летняя женщина госпитализирована из-за множественных укусов лица собакой

7 января. /Mossovetinfo.ru/. Накануне в одну из московских больниц была доставлена 34-летняя женщина с многочисленными тяжелыми травмами в области лица, головы.



Как сообщили в правоохранительных органах, разъярённый пёс в одной из квартир на юге столицы напал на свою хозяйку изуродовав ей лицо, голову - у женщины диагностировали множественные укусы в области головы.



«Как сообщили в правоохранительных органах, разъярённый пёс практически оставил хозяйку без лица: у женщины диагностировали множественные укусы в области головы», сообщает life.ru.