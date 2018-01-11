$400 тыс. похищено из банковской ячейки на улице Кедрова в Москве

Москва. 11 января. Mossovetinfo.ru – 400 тысяч долларов из банковской ячейки на улице Кедрова в Москве похитили у гражданина 1940 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Материальный ущерб оценен в 22 млн 800 тыс. рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



По данным ГУ МВД кража была совершена в период с 24 августа 2017 года по 10 января 2018 года.