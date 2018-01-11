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ЧП, криминал     11.01.2018 09:57

$400 тыс. похищено из банковской ячейки на улице Кедрова в Москве

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Москва. 11 января. Mossovetinfo.ru – 400 тысяч долларов из банковской ячейки на улице Кедрова в Москве похитили у гражданина 1940 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Материальный ущерб оценен в 22 млн 800 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

По данным ГУ МВД кража была совершена в период с 24 августа 2017 года по 10 января 2018 года.

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