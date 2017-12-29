Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
ЧП, криминал     29.12.2017 11:11

Автобус протаранил остановку на северо-западе Москвы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Автобус  остановка  сходня  пострадавшие 

29 декабря. Mossovetinfo.ru - Автобус врезался в остановку на северо-западе Москвы в районе дома № 37 по Сходненской улице, фактически протаранив, снеся эту остановку. Сотрудники полиции допрашивают водителя автобуса, выясняются обстоятельства ДТП. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники экстренных служб.

 По информации пресс-службы столичной полиции, «29 декабря в районе дома № 37 по Сходненской улице произошло дорожно-транспортное происшествие».
«Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибших нет, по предварительным данным, пострадали 3 человека», - отмечается в сообщении.

На ул. Сходненская затруднено движение в сторону центра из-за ДТП с автобусом.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Автобус  остановка  сходня  пострадавшие 

Возврат к списку

Лента новостей

11:37 Город Станция метро «Ховрино» откроется в ближайшие дни

11:11 ЧП, криминал Автобус протаранил остановку на северо-западе Москвы

09:21 Город Раздел «У меня идея», запустят на портале «Наш город» - Собянин

08:55 Власть Яшина за «собрание граждан» в центре Москвы оштрафовали на 30 тыс. руб.

08:34 Власть Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Актуальные материалы

20:49 В России Инициативная группа выдвинула Путина на выборы-2018

07:31 Город Новый год-2018. Точки запуска фейерверков в Москве

18:09 Партинформ ЕР не отдаст свои голоса конкурентам для прохождения мунфильтра на выборах мэра Москвы

В блогосфере

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru