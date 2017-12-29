Автобус протаранил остановку на северо-западе Москвы

29 декабря. Mossovetinfo.ru - Автобус врезался в остановку на северо-западе Москвы в районе дома № 37 по Сходненской улице, фактически протаранив, снеся эту остановку. Сотрудники полиции допрашивают водителя автобуса, выясняются обстоятельства ДТП. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники экстренных служб.



По информации пресс-службы столичной полиции, «29 декабря в районе дома № 37 по Сходненской улице произошло дорожно-транспортное происшествие».

«Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибших нет, по предварительным данным, пострадали 3 человека», - отмечается в сообщении.



На ул. Сходненская затруднено движение в сторону центра из-за ДТП с автобусом.