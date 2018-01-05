Автобус врезался в матчу освещения в Москве

5 января. Mossovetinfo.ru – Рейсовый автобус врезался в матчу городского освещения в Москве.



Как сообщили в Мосгортранск, инцидент произошел утром 5 января в районе дома 1б по улице Линии Октябрьской Железной Дороги.



Автобус 763-го маршрута занесло, после чего он задел мачту освещения. Никто из пассажиров не пострадал.