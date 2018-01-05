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ЧП, криминал     05.01.2018 12:12

Автобус врезался в матчу освещения в Москве

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Теги:  автобусы  ДТП  авария 

5 января. Mossovetinfo.ru – Рейсовый автобус врезался в матчу городского освещения в Москве.

Как сообщили в Мосгортранск, инцидент произошел утром 5 января в районе дома 1б по улице Линии Октябрьской Железной Дороги.

Автобус 763-го маршрута занесло, после чего он задел мачту освещения. Никто из пассажиров не пострадал.

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Теги: 
автобусы  ДТП  авария 

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