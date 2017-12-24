24 декабря. Mossovetinfo.ru ¬– Автомобиль и трамвай столкнулись на севере Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
ДТП произошло на 1-й Останкинской улице. Причины уточняются.
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