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ЧП, криминал     06.01.2018 19:20

Более 17 тысяч разного вида оружия изъято за год в московском метро - Лискутов

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Теги:  Москва  метро  оружие  досмотры  Ликсутов 

6 января. Mossovetinfo.ru – За 2017 год у пассажиров московской подземки обнаружено и изъято более 17 тыс. единиц разного вида оружия, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов. По его словам досмотры позволили «выявить более 260 тысяч опасных предметов, запрещенных к провозу», - это втрое больше, чем в 2016 году.

«Среди выявленных опасных предметов – более 17 тысяч разного вида оружия», - приводят РИА Новости слова Ликсутова.

В 2017 году на досмотровых пунктах вестибюлей московского метрополитена был произведен досмотр более 84 миллионов пассажиров и около 42 миллионов единиц багажа.

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Теги: 
Москва  метро  оружие  досмотры  Ликсутов 

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