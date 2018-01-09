Часть акватории Москвы-реки в Капотне освобождают от самовольной застройки - прокуратура

Москва, 9 января. /Mossovetinfo.ru/ - Незаконно занимаемая РОО «Яхт-клуб водного туризма и спорта «Круиз» в Капотне часть акватории Москвы-реки должна быть освобождена по решению суда.



Межрайонный природоохранный прокурор направил в Люблинский районный суд г. Москвы исковое заявление, сообщает прокуратура города.

«Рассмотрение искового заявления и устранение нарушения действующего законодательства



Проверка Межрайонной природоохранной прокуратуры по обращению префекта Юго-Восточного административного округа г. Москвы установила, что «РОО «Яхт-клуб водного туризма и спорта «Круиз» самовольно занята под размещение причальных сооружений свайного типа часть акватории Москвы-реки на протяжении 385 м по адресному ориентиру: г. Москва, Капотня, квартал 4-й, владение 2».