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ЧП, криминал     09.01.2018 13:58

Часть акватории Москвы-реки в Капотне освобождают от самовольной застройки - прокуратура

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Теги:  Москва-река  акватория  прокуратура  яхт-клуб 

Москва, 9 января. /Mossovetinfo.ru/ - Незаконно занимаемая РОО «Яхт-клуб водного туризма и спорта «Круиз» в Капотне часть акватории Москвы-реки должна быть освобождена по решению суда.

Межрайонный природоохранный прокурор направил в Люблинский районный суд г. Москвы исковое заявление, сообщает прокуратура города.
«Рассмотрение искового заявления и устранение нарушения действующего законодательства

Проверка Межрайонной природоохранной прокуратуры по обращению префекта Юго-Восточного административного округа г. Москвы установила, что «РОО «Яхт-клуб водного туризма и спорта «Круиз» самовольно занята под размещение причальных сооружений свайного типа часть акватории Москвы-реки на протяжении 385 м по адресному ориентиру: г. Москва, Капотня, квартал 4-й, владение 2».

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Карта места

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Теги: 
Москва-река  акватория  прокуратура  яхт-клуб 

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