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ЧП, криминал     13.01.2018 15:58

Экс-участник «Дома-2» украл кошелек у хозяйки ночного клуба в центре Москвы

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Теги:  кража 

Дмитрий Исламов, которого выгнали из, «Дома-2» всю ночь отплясывал в караоке-клубе и украл у хозяйки заведения кошелек. Об этом сообщает «КП».

Проведя восемь часов в клубе Amoret в центре Москвы, он зашел в служебное помещение, залез в сумочку директора клуба Татьяны Патылицыной, забрал кошелек и ушел. В кошельке было 15 тысяч рублей.

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас Исламова ищут сотрудники полиции,

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Карта места

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Теги: 
кража 

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