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ЧП, криминал     14.01.2018 09:33

Из-за массового отравления в «Кадетской школе» Люберец проводится эпидемиологическое расследование

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Теги:  Кадетская школа  Люберцы  отравление  госпитализация 

14 января, Mossovetinfo,ru – В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди учащихся муниципального образовательного учреждения "Кадетская школа" г.о. Люберцы, эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции среди учащихся муниципального образовательного учреждения "Кадетская школа" г.о. Люберцы, Московской области проводит Управление Роспотребнадзора по Московской области, сообщают в Управлении.

«У заболевших появилась клиника острой кишечной инфекции ночью 13 января, 9 больных были госпитализированы в инфекционные отделения Люберецкой районной больницы», сообщил Роспотребнадзор в субботу.

По данным СМИ, официально не подтвержденным и не опровергнутым Роспотребнадзором, к утру 14 января общее количество людей, которые пострадали от отравления некачественной пищей в кадетской школе в Люберцах, увеличилось до 57 и 33 из них – госпитализированы.

«Организатором питания в указанном образовательном учреждении является ООО "Огонёк" г.о. Железнодорожный на основании субподряда с ООО "Территория вкуса" г.о. Щёлково», - отмечается в сообщении Роспотребнадзора.





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Теги: 
Кадетская школа  Люберцы  отравление  госпитализация 

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