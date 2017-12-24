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ЧП, криминал     24.12.2017 22:58

Мужчина был смертельно ранен в ходе пьяной ссоры в Москве

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Теги:  смерть: гибель 

24 декабря. Mossovetinfo.ru – Мужчина получил смертельное ножевое ранение в ходе распития спиртных напитков в квартире на юго-востоке столицы. Об этом сообщает АГН «Москва».

ЧП произошло в квартире по адресу: улица Маршала Чуйкова, дом 11. Прибывшие оперативники обнаружили 30-летнего мужчину с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. От полученных травм он скончался в больнице.

Подозреваемый в совершении преступления мужчина 1966 года рождения задержан.

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Теги: 
смерть: гибель 

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