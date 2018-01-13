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ЧП, криминал     13.01.2018 20:45

Мужчина получил ожоги, спрыгнув на пути на станции метро в Москве

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Теги:  метро  метрополитен 

Пассажир получил ожоги, спрыгнув на пути на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». Об этом сообщает ТАСС

Мужчина оказался на жестком пути, где по собственной неосторожности получил травмы.

Прибывший наряд скорой помощи поставил диагноз постращавшему - электротравмы обеих кистей и попытка суицида. Он госпитализирован в ожоговую реанимацию.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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