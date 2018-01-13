Мужчина умер на встрече Грудинина с доверенными лицами в Москве

В субботу во время встречи кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина с партактивом КПРФ скончался 70-летний мужчина. Об этом сообщается в telegram-канале Mash.



Всего на встрече в доме литераторов в Москве собралось около 600 коммунистов. Мужчине стало плохо, он скончался до приезда скорой помощи.



Неожиданно из-за духоты одному из присутствующих стало плохо. Пока на место ехала скорая, мужчина скончался.