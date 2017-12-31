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ЧП, криминал     31.12.2017 16:26

Мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры на северо-востоке Москвы

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Теги:  пожар 

31 декабря. Mossovetinfo.ru - Мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры на северо-востоке столицы.

По данным МЧС, пожар произошел по адресу: улица Стартовая, дом 17. На 9-м этаже произошло загорание в квартире на площади 7 квадратных метров.

С вышележащих этажей выведено 4 человека. По данным ТАСС, один человек выпрыгнул из окна. Он госпитализирован с различными травмами.

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Карта места

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Теги: 
пожар 

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