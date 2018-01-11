Другие материалы
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ЧП, криминал
12.01.2018, 11:25
Неизвестные попытались оградить банк на юго-западе Москвы
Неизвестные попытались ограбить отеплением банка на юго-западе столицы. Об этом сообщает АГН «Москва» Инцидент произошел вечером 11 января в Академическом районе по адресу: улица Профсоюзная...
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ЧП, криминал
12.01.2018, 00:42
В ДТП с участием трех машин на МКАД заживо сгорели два человека
12 января. Mossovetinfo.ru - На пересечении МКАД с Ярославским шоссе в ДТП с участием трех машин погибли (сгорели живьем – ред.) два человека, сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы. Погибшие находились...
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ЧП, криминал
11.01.2018, 09:57
$400 тыс. похищено из банковской ячейки на улице Кедрова в Москве
Москва. 11 января. Mossovetinfo.ru – 400 тысяч долларов из банковской ячейки на улице Кедрова в Москве похитили у гражданина 1940 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Материальный ущ...