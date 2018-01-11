ЧП, криминал 12.01.2018, 11:25 Неизвестные попытались оградить банк на юго-западе Москвы

Неизвестные попытались ограбить отеплением банка на юго-западе столицы. Об этом сообщает АГН «Москва» Инцидент произошел вечером 11 января в Академическом районе по адресу: улица Профсоюзная...