30 декабря. Mossovetinfo.ru – Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.



Инцидент произошел вечером в субботу на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади. Два человека пострадали, они госпитализированы.



Подозреваемый разыскивается.