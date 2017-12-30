30 декабря. Mossovetinfo.ru – Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Инцидент произошел вечером в субботу на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади. Два человека пострадали, они госпитализированы.
Подозреваемый разыскивается.
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