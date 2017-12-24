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ЧП, криминал     24.12.2017 20:08

Один человек погиб при пожаре в доме в Зеленограде

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Теги:  пожар  смерть  гибель 

24 декабря. Mossovetinfo.ru ¬– Пожар произошел в квартире жилого дома в Зеленограде. Об этом сообщает МЧС.

Пожар произошел вечером в воскресенье в одной из квартир, расположенной на 4-ом этаже 14-ти этажного жилого дома по адресу: Зеленоград, корпус 164. Площадь пожара составила около 30 кв. метров.

В ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшей и вышерасположенных квартир были спасены 9 человек. Пожар ликвидирован.

По данным ТАСС, один человек погиб.

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Теги: 
пожар  смерть  гибель 

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