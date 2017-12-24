Другие материалы
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ЧП, криминал
24.12.2017, 22:58
Мужчина был смертельно ранен в ходе пьяной ссоры в Москве
24 декабря. Mossovetinfo.ru – Мужчина получил смертельное ножевое ранение в ходе распития спиртных напитков в квартире на юго-востоке столицы. Об этом сообщает АГН «Москва». ЧП произошло в кварти...
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ЧП, криминал
24.12.2017, 22:10
Пьяный мужчина упал на рельсы на станции метро «Третьяковская».
24 декабря. Mossovetinfo.ru – Пьяный мужчина упал в воскресенье на рельсы на станции метро «Третьяковская». Об этом сообщает РЕН ТВ. Из-за инцидента движение на ветке было остановлено на 30 минут....
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ЧП, криминал
24.12.2017, 20:17
Автомобиль и трамвай столкнулись в Москве
24 декабря. Mossovetinfo.ru ¬– Автомобиль и трамвай столкнулись на севере Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. ДТП произошло на 1-й Останкинской улице. Причины уточняются. ...