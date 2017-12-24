ЧП, криминал 24.12.2017, 22:10 Пьяный мужчина упал на рельсы на станции метро «Третьяковская».

24 декабря. Mossovetinfo.ru – Пьяный мужчина упал в воскресенье на рельсы на станции метро «Третьяковская». Об этом сообщает РЕН ТВ. Из-за инцидента движение на ветке было остановлено на 30 минут....

ЧП, криминал 24.12.2017, 20:17 Автомобиль и трамвай столкнулись в Москве

24 декабря. Mossovetinfo.ru ¬– Автомобиль и трамвай столкнулись на севере Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. ДТП произошло на 1-й Останкинской улице. Причины уточняются. ...