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ЧП, криминал     29.12.2017 21:40

Один человек пострадал в ДТП с участием трех машин на севере Москвы

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Теги:  ДТП  Москва  Ленинградское шоссе 

29 декабря. /Mossovetinfo.ru/. Один человек пострадал в ДТП с участием трех машин на севере Москвы на Ленинградском шоссе. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. 

«Около дома номер 52 по Ленинградскому шоссе столкнулись три автомобиля. В результате аварии один человек пострадал», - сообщил источник ТАСС.


Спасатели смывают с проезжей части топливо, разлившееся в результате ДТП.

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Теги: 
ДТП  Москва  Ленинградское шоссе 

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